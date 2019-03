FRÉRET, Édouard



À Longueuil, le 7 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Édouard Fréret, prédécédé par son épouse Louise-Marie Fréret (Guénebaut) et par son fils Patrick.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Andrée (Serge), Marie-Pierre (Yves), Jacqueline (Jean-Marie), Claudine (André), Joe (Ildiko) et Agnès, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, dimanche le 31 mars, de 10h à 17h, suivi d'un buffet de 17h à 19h au complexe funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.