BEAUCHAMP, Jean-Claude



De Saint-Esprit, le 24 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Claude Beauchamp.Il laisse dans le deuil ses enfants Réjean et Joanne, ses petits-enfants Valérie, Martin, Francis, Stéphane, François, Sophie, ses arrière-petits-enfants Elizabeth, Marianne, Tristan, Samuel, Elliott, Thomas et Justine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QCle vendredi 29 mars de 18h à 22h.Des fleurs ou un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés par la famille.