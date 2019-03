DAGENAIS, Marie-Jeanne

(née Brière)



À Beauharnois, le 23 mars 2019 à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Dagenais épouse de feu Louis Dagenais.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Claude et sa petite-fille Christine. Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le jeudi 28 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 29 mars 2019 de 9h à 10h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT(ANGLE RICHARDSON)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le vendredi 29 mars 2019 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois.