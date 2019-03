PARISIEN, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Parisien survenu le 25 mars 2019 à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Généreux, ses enfants (feu Martin), Nathalie (Ian), Yanick (Nathalie), Joannie, Maxine (Nathan), ses petits-enfants, Ludovic, Laurianne, Maélie, Sofia, Émilie, Thomas, ses deux frères André et Michel, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que nombreux parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe de radio-oncologie de Maisonneuve-Rosemont.La famille vous accueillera au :6825 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL / 514-727-2847Le dimanche 31 mars de 11h à 17h. Un hommage sera rendu à 16h dans la chapelle au même endroit.