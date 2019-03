ALFIERI, Lucia (née Liu)



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Lucia, épouse dévouée, mère bienveillante et une amie sincère.Elle manquera profondément à son mari depuis plus de 27 ans, Ferdinand Alfieri, et à ses enfants Marcus Dante, Caterina Oriana, et Magnus Fabiano.Après plusieurs mois d'épreuves physiques, subissant les effets des traitements, ainsi qu'un mois d'hospitalisation, les derniers jours de Lucia se sont passés sereinement à la maison, comme elle le souhaitait.Bien que le décès de Lucia ait laissé un grand vide dans nos coeurs, elle a allumé une flamme dans nos vies qui ne s'éteindra pas par la simple perte de sa présence physique.Vous êtes invités à assister à une visite et à exprimer vos condoléances le vendredi 29 mars 2019 au:4525, CHEMIN DE CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars 2019 à 11h à:(Madonna Della Difesa)6800 av. Henri-Julien, Montréal, QC H2S 2V4