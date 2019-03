DUBÉ, Claire



De Ste-Rose, Laval, le 18 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claire Dubé, conjointe de M. Robert Girard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Michel (Linda), les enfants de son conjoint Sylvain, Alain (Johanne) et Ghislain (Chantal), ses frères Noël, Charles-Aimé, Iréné et Gervais, ses soeurs Noëlla, Murielle, Gervaise et Diana, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 31 mars de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le lundi 1 avril dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Rose-de-Lima ce lundi 1 avril à 11h.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leurs bons soins, leur empathie et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Rose-de-Lima ou à la Société canadienne du cancer.