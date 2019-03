CHEVREFILS, Jacques



À Montréal, le dimanche 24 mars 2019 est décédé, Jacques Chevrefils, pionnier de l'alimentation au Québec.Outre son épouse adorée, Yolande Lemieux, il laisse dans le deuil ses enfants Pascale (Steve McInnes), Janique (Juan Berlie) et Claudia (Antoine Desjardins), ses huit petits-enfants Andrée-Anne, Marie-Philippe, Gabrielle, Félix, Thomas, Olivier, Simone et Victoria, ses 4 arrière-petits-enfants Mikaelle, Lucie, Christophe et Isaac, sa soeur Jacqueline (Marcel Hudon), sa belle-soeur Irma (feu Gilles Chevrefils), son neveu Guy, et ses nièces Linda et Caroline, ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous recevra au complexe funéraire:le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 21h et le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h. Une cérémonie aura lieu au salon même à midi.Un merci particulier au Dr Claude Sauvé et au personnel du Centre de soins palliatifs Notre Dame de la Merci - Pavillon Charles Albert Poissant.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur ou à la Fondation Gracia serait apprécié.