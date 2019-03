CHAMPAGNE, Carole



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Carole Champagne, le 20 mars 2019, à l'âge de 65 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Marc (Francine), Claude, Ghislaine (Nabel) et Jean (Martine), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 1er avril de 15h à 19h à la:LAURENT THÉRIAULT510 RUE DE L'ÉGLISE,VERDUN, QC, H4G 2M4.Une cérémonie aura lieu à 19h dans le salon de la résidence funéraire.