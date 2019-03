Bataille dans la LNH : se blesser pour respecter le «code»

Les blessures lors des bagarres sont loin d’être rares dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Tout comme Paul Byron, du Canadien de Montréal, de nombreux joueurs ont été sur le carreau cette saison après avoir jeté les gants pour respecter le «code d’honneur», voulant qu’il faille en découdre après un coup, légal ou non, d’un adversaire.

• À lire aussi: Paul Byron n’accompagnera pas le CH à Columbus

• À lire aussi: «Si Byron avait été brillant pour cinq cennes, il aurait décliné l’invitation» – JiC

Voici quelques exemples de joueurs blessés en se battant cette saison.

Anthony Mantha, Red Wings de Detroit

Martin Chevalier / JdeM

Anthony Mantha, des Red Wings de Detroit, a raté une quinzaine de parties à cause d’une blessure à la main droite subie en jetant les gants contre Patrick Nemeth, de l’Avalanche du Colorado. Celui-ci avait mis en échec la vedette de son équipe Dylan Larkin en décembre.

Même si c’était la deuxième fois en trois saisons qu’il se trouvait ainsi sur la touche, l’ailier québécois ne regrettait pas son geste.

«Je voulais juste le défendre. Je ne vais pas arrêter de me battre si je dois me battre, avait-il dit au quotidien "Detroit Free Press". Si vous commencez à accepter les coups vicieux, les autres équipes de la ligue vont le savoir et elles vont abuser de notre équipe.»

Matt Dumba, Wild du Minnesota

AFP

Le défenseur Matt Dumba connaissait la meilleure saison de sa carrière avant d’échanger des poings avec Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary, le 15 décembre. L’arrière avait été touché aux muscles pectoraux, ce qui devrait le tenir à l’écart jusqu’à la fin du calendrier régulier. L’attaquant des Flames s’en était pris à lui en raison d’une mise en échec légale infligée par Dumba à l’endroit de Mikael Backlund à la fin du précédent match entre ces deux formations.

Travis Hamonic, Flames de Calgary

AFP

La saison a commencé sur une mauvaise note pour Travis Hamonic, des Flames. Dès le début de la première rencontre du calendrier, l’arrière est allé défier le colosse Erik Gudbranson, des Canucks de Vancouver, qui avait plus tôt plaqué la recrue Dillon Dube au centre de la glace. Le Manitobain a ainsi eu la mâchoire fracturée, manquant les huit rencontres subséquentes.

Jamie Oleksiak, Penguins de Pittsburgh (joue maintenant pour les Stars de Dallas)

AFP

Une histoire de revanche s’est mal terminée pour le défenseur Jamie Oleksiak, à l’époque avec les Penguins de Pittsburgh, en décembre. Voulant s’en prendre à Tom Wilson, des Capitals de Washington, qui avait fracturé la mâchoire de son coéquipier Zach Aston-Reese lors des dernières séries éliminatoires en mai, l’arrière a subi une commotion cérébrale lors du combat. Il a raté six parties.

Kyle Okposo, Sabres de Buffalo

AFP

L’ailier Kyle Okposo a subi sa troisième commotion cérébrale en moins de trois saisons, gracieuseté d’une bonne droite lancée par le défenseur Tony DeAngelo, des Rangers de New York, le 15 février. Heureusement pour lui, le vétéran n’a raté que quatre rencontres. Ce combat avait été instigué parce qu’Okposo avait frappé Mats Zuccarello des Rangers par-derrière le long de la rampe.

Ian Cole, Avalanche du Colorado

AFP

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Ian Cole s’est fracturé un os orbital après s’être frotté à Tom Wilson, le 7 février. Il a ainsi raté 11 parties. Ce pugilat avait été enclenché après que Cole eut heurté la vedette des Capitals Evgeny Kuznetsov.

-Autres joueurs blessés lors de combats en 2018-2019 : Micheal Ferland, des Hurricanes de la Caroline, et Nicolas Deslauriers, du Canadien (dans un match présaison).