Bon débarras, pitou!

Si j’avais un chien et que celui-ci avait mordu six personnes, dont deux grièvement, je l’aurais tué moi-même.

Cette bête enragée a mordu une fillette de quatre ans à la tête et presque arraché le bras d’un garçon de sept ans ! On a dû fesser dessus à coups de pelle pour qu’il lâche une de ses proies ! Et on a dû l’analyser pour savoir s’il était dangereux ? Voulez-vous rire de moi ?

Je comprends que les animaux sont des êtres de chair et de sang, et non des meubles. Qu’ils souffrent, qu’ils ressentent des émotions...