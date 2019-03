MARTINEAU, Fernand



À Montréal, le 21 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Fernand Martineau, époux de feu Nicole Brunet.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane, Alain et Josée; sa soeur, Denise; ses petit-enfants, Joey, Natacha, Patrick, Keven et ses quatre arrière-petits-enfants.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 avril 2019 de 9h30 à 11h30 auUne réunion de prières suivra à 11h30 et nous vous convions à un goûter par la suite.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.