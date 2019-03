HÉTU, Rose



À Salaberry-de-Valleyfield, le 8 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Rose Hétu, épouse de feu de Monsieur Jacques Granger. Elle a rejoint sa fille Michèle.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Pierre (Lucie) et Normand (Marie-Claude), son gendre Mario, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Marie-Claude, Simon, Jonathan et Vickie, ses arrière-petits-enfants Alexane, Maxim et Charles, ses soeurs Anne-Marie et Lise, ses frères Roger et Armand, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 6 avril 2019 de 13h à 15h30 au complexe funéraire:Une célébration de la vie suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Suroît pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié en sa mémoire.