Pierre Bruneau: combat secret contre un cancer

Dans une autobiographie qui atterrira en librairie la semaine prochaine, Pierre Bruneau révèle avoir été opéré à deux reprises pour un cancer au cours des trois dernières années. « Aujourd’hui, ma santé va bien », affirme le chef d’antenne de TVA en entrevue au Journal.

Dans Même heure, même poste, un livre de 272 pages qui paraîtra aux Éditions de l’Homme le mercredi 3 avril, le journaliste de 66 ans raconte avoir reçu un premier diagnostic du cancer de la vessie en janvier 2016, alors qu’il revenait d’un voyage en Argentine.

Dans l’ouvrage, Pierre Bruneau confie qu’il a été ébranlé par cette annonce. Un coup du destin qu’il qualifie d’« ironique », puisqu’il a créé, en 1990, la Fondation Charles-Bruneau pour poursuivre le travail qu’avait entamé son fils aîné, décédé d’une leucémie à l’âge de 12 ans.

Le combat

« J’ai beau avoir été en contact toute ma vie avec le cancer, ce fut quand même un choc, peut-on lire au dernier chapitre. Et même si depuis tant d’années, je dis à qui veut l’entendre qu’on peut le vaincre, sur le coup, je n’en étais plus si sûr maintenant qu’il s’agissait de moi. »

Pierre Bruneau a subi une première intervention chirurgicale le vendredi 25 mars 2016. Et quatre jours plus tard, fatigué et sous médication, il revenait en ondes... seulement pour apprendre – et annoncer – l’écrasement de l’avion de Jean Lapierre, son ami et collègue. « Ça a été terrible », se rappelle le bourreau de travail.

Récidive

De nouvelles cellules cancéreuses ont surgi moins d’un an plus tard, obligeant le lauréat de 20 trophées Artis à subir une deuxième opération, en juillet 2017. Depuis, il suit des séances d’immunothérapie qui « aident son système immunitaire à rétablir ses capacités à combattre la maladie ». Il surveille également son alimentation de près, fait beaucoup d’exercice (dont 3000 km de vélo par année) et voit l’avenir d’un bon œil.

« Dans ma tête, je garde l’image de Charles, déclare Pierre Bruneau. Au moment où il était le plus affaibli, il avait le goût de continuer à se battre. Moi, je suis chanceux parce que c’est un cancer qui n’a aucun symptôme, sauf la fatigue. Sinon, tu traînes une grippe, ce qui explique la sinusite que j’ai traînée tout l’automne dernier. J’ai fait toute la campagne électorale avec. »

Pierre Bruneau a gardé son cancer secret durant toute cette période. Seul le comité de direction de TVA était au courant. L’animateur du TVA Nouvelles de 18 h a d’ailleurs beaucoup hésité avant de divulguer cette information dans Même heure, même poste.

« Au départ, je ne voulais même pas en parler, nous confie-t-il. Je ne voulais pas commencer à entendre : “Il serait temps que vous pensiez à vous. Il serait temps que vous preniez votre retraite”. Tu ne dis pas à un Claude Dubois d’arrêter de chanter et d’aller chez eux. »

Livre personnel

Pierre Bruneau aborde plusieurs autres sujets très personnels et douloureux dans son autobiographie. Il relate notamment le suicide de son frère Serge, en 2007. Il revient également sur l’accident de Jean-Sébastien, son autre fils, qui a passé plusieurs semaines dans le coma en 1989.

À travers les grands événements de l’actualité­­­ qu’il a couverts au cours des quatre dernières décennies (Polytechnique, la crise d’Oka, 11 septembre 2001), le lauréat de l’Ordre national du Canada relate également son parcours professionnel à TVA.

♦ Notre entrevue complète avec Pierre Bruneau sera publiée dans le cahier Livres de samedi.