De plus en plus de Québécois effectuent des achats en ligne

QUÉBEC – Les Québécois effectuent de plus en plus d’achats en ligne, les transactions faites sur la toile ayant atteint 10,5 milliards $ en 2018.

Il s’agit d’une hausse bien sentie de 27 % comparativement à l’année précédente, révèle l’enquête NETendances 2018 du CEFRIO dévoilée mercredi.

Jusqu’à 64 % des adultes québécois ont réalisé au moins un achat en ligne l’an dernier, en hausse de 6 %, mais la plupart des gens, surtout les jeunes, font d’abord du repérage en ligne avant de débarquer en magasin. À preuve, l’an dernier 72 % des internautes québécois ont visité des sites commerciaux avant de se rendre en magasin, une progression de 6 % comparativement à 2017.

Le panier d’achats mensuel moyen s'est élevé à 293 $ en 2018, une augmentation de 7 % par rapport à 2017 pour ce qui des achats en ligne. Ce sont surtout les articles de mode (38 % des achats en ligne, en hausse de 7 %) et de divertissement que les cyberacheteurs québécois consomment sur la toile. Pour ce dernier segment, les gens sont surtout friands de billets de spectacles (29 % des achats) ainsi que de musique, de films et de jeux vidéo (28 % des achats).

En revanche, les segments voyages et transport ainsi que livres, revues et journaux ont reculé respectivement de 22 % à 18 % et de 19 % à 16 %, de 2017 à 2018.

«Parmi les différents groupes d’âge à l’étude, la hausse la plus importante du pourcentage de ceux et celles qui achètent en ligne, a été observée chez les 45 à 54 ans, avec 11 points de pourcentage, passant de 61 % en 2017 à 72 % en 2018», a dit Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing au CEFRIO.

«Cette hausse notable fait donc en sorte qu’on observe désormais une rupture générationnelle entre les adultes âgés de moins de 55 ans et ceux de 55 ans et plus », a-t-elle ajouté.

Le service Amazon Prime a continué sa progression au Québec l’an dernier, 16 % des adultes québécois y ayant eu recours, une augmentation de 8 % en un an. La hausse est de 12 % si on met tous les cyberacheteurs québécois dans le même panier.

À bas les frais de livraison

Selon l’enquête NETendances, les frais de livraison rebutent particulièrement les cyberacheteurs. Ainsi, pour 84 % des répondants, le fait de ne pas avoir de frais de livraison à acquitter est important. Quatre répondants sur cinq trouvent par ailleurs important de pouvoir retourner en magasin ou à un point de vente avec les articles achetés sur la toile. Aussi, l’étiquette de retour payée et fournie lors de la livraison est importante pour 66 % des cyberacheteurs.

Il faut souligner qu’il y a également la possibilité pour les consommateurs de ramasser les articles achetés en ligne en magasin, une option dont 41 % des gens se sont prévalus en 2018, en progression de 3 % par rapport à 2017.