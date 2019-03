LAFLEUR, Stanley



À Châteauguay, durant la nuit du 23 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Stanley Lafleur, époux de Mme Reina Longtin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean, Lynda (Richard) et Stéphane (Patricia), ses petits-enfants Dany (Annie), Geneviève, Éliane et Laurilyn, ses arrière-petits-enfants Laurence et Samuel, sa soeur Norma, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 31 mars à compter de 10h, suivi d'une cérémonie commémorative à 12h30 en la chapelle du complexe.