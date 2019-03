Depuis 10 mois, Charlie attend un nouveau coeur

En un an, le nombre de donneurs d'organes a sensiblement diminué au Québec, alors qu'il avait beaucoup progressé durant les dernières années.

En 2018, Transplant Québec a dénombré 497 personnes transplantées grâce à 164 donneurs décédés. En 2017, on dénombrait 564 transplantations pour 182 donneurs.

«C'est toujours une déception, quand on arrive à transplanter moins de personnes, a admis le président de Transplant Québec, Louis Beaulieu, en entrevue à TVA Nouvelles. On est à peu près à 20 donneurs par million d'habitants. On peut se rendre autour de 30, je suis convaincu de ça.»

Le nombre de patients en attente a aussi légèrement augmenté, passant de 786 en 2017 à 805 en 2018.

Mort sans avoir reçu de greffe

L'an passé, 28 personnes sont mortes en attente d'une greffe, a aussi déploré Transplant Québec en évitant les Québécois à la générosité pour sauver des vies.

Adam, un petit garçon de deux ans, est mort il y a quelques jours, après avoir attendu un coeur toute sa vie.

«La journée avant son décès, il avait arrêté de respirer pendant une heure, a raconté la mère du garçon, Lamyaa Grich. D'après les médecins, un enfant qui arrête de respirer, c'est peu probable qu'il recommence à respirer. Puis, quand je suis rentrée dans la chambre, juste à entendre ma voix, en fait, il a ouvert les yeux, il a recommencé à respirer par lui-même.

«Ce qui est vraiment triste, en ce moment, c'est qu'il n’y a pas assez de donneurs», a poursuivi la maman.

En attente depuis 10 mois

Pour sa part, Charlie, une petite fille de 3 ans, attend un coeur depuis 10 mois aux soins intensifs du CHU Sainte-Justine. Sa mère espère que ce sera bientôt son tour, car il y a eu trois greffes cardiaques depuis trois mois à cet hôpital.

«Le prochain [cœur], ça va peut-être être Charlie, espère la mère de la fillette, Enya Serandour-Barrette. Je suis fière, parce que je me dis que peut-être que toute la sensibilisation qu'on fait a permis à des parents d'avoir le déclic qui dit "il y a des enfants qui en ont besoin, puis ce n'est pas parce que moi, je suis triste qu'il faut que les autres parents n'aient plus le droit d'avoir des câlins et des bisous de leur enfant".»

Actuellement, le temps d'attente moyen d'une greffe cardiaque à Sainte-Justine se situe entre 250 et 360 jours, a mentionné la Dre Marie-Josée Raboisson, cardiologue au CHU Sainte-Justine.

L'an passé, cinq enfants ont reçu un nouveau coeur au Québec. Les hôpitaux ont ciblé 755 personnes prêtes à donner durant la dernière année. 540 ont été rejetées, souvent pour des raisons médicales. Dans 37 % de cas, les familles ont refusé.

«Il faut signer les cartes, il faut en parler à nos familles, à nos proches, à nos amis aussi, parce que, des fois, ça peut-être les amis», a appelé la mère de la petite Charlie.

- D'après un reportage d'Harold Gagné, TVA Nouvelles