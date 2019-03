Des piscines gonflables très colorées pour être au top de votre #InstaGame cet été

Tous les instagrammeurs qui se respectent ont au moins déjà partagé une photo d’eux sur un flamant rose gonflable dans une piscine.

Cet été toutefois, les flamants risquent de perdre leur place de choix sur les réseaux sociaux alors que les nouvelles piscines Minnidip font leur apparition!

Ces petites piscines gonflables sont idéales pour vous rafraîchir en période de canicule ou encore tout simplement pour faire un mini photoshoot entre amis!

C’est aussi l’accessoire parfait pour upgrader votre party de pendaison de crémaillère.

Et si vous n'avez pas envie de faire une saucette, vous pouvez aussi utiliser ces piscines pour servir un immense cocktail à vos invités, comme le fait Ricardo! Disons que ça risque de faire jaser!

Pour vous procurer votre piscine «instagrammable», c’est par ici.

*Les produits de la compagnie Minnidip sont en vente sur le site américain de Target au coût de 57 $. Il faut toutefois prévoir quelques dollars de plus si on paie en Canadien et surtout ajouter le coût des taxes et des frais de douanes. On calcule environ une centaine de dollars au total.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!