Duchene s’intègre lentement

COLUMBUS | Jarmo Kekalainen a emprunté le chemin que Marc Bergevin n’osait pas prendre à la date limite des transactions. Le directeur général des Blue Jackets a sacrifié de gros choix au repêchage afin d’obtenir du renfort à court terme avec les acquisitions de Matt Duchene et de Ryan Dzingel.

En l’espace de deux jours, soit les 22 et 23 février, Columbus a transigé à deux reprises avec les Sénateurs d’Ottawa. Kekalainen a fait le bonheur de Pierre Dorion et des Sens dans leur phase de reconstruction en cédant un choix de premier tour en 2019, une sélection de premier tour conditionnelle en 2020 (si Duchene s’entend avec les Blue Jackets à la fin de la saison), des choix de deuxième ronde en 2020 et en 2021. Les Jackets ont aussi échangé Anthony Duclair et les espoirs Vitaly Abramov et Jonathan Davidsson à Ottawa.

Pour les Jackets, la stratégie était assez simple. Kekalainen venait de pousser tous ses jetons au centre de la table. Avec deux coups d’éclat, les Jackets avaient maintenant les aspirations pour devenir l’une des très bonnes équipes de l’Association de l’Est. Un mois plus tard, il n’y a pas eu de miracle en Ohio.

À la même place

Le matin du 22 février, soit avant les arrivées de Duchene et de Dzingel, Columbus se trouvait en neuvième position dans l’Est, à un point des Hurricanes de la Caroline, la dernière équipe repêchée. À la veille de la visite du Canadien au Nationwide Arena, la bande à John Tortorella nage dans une position similaire avec une neuvième place, mais cette fois à deux points du CH et un match de plus à jouer.

« C’est décevant de constater que nous ne sommes pas partis sur une lancée comme les gens l’anticipaient, a rappelé le capitaine Nick Foligno quelques minutes après un gain de 4 à 0 contre les Islanders de New York, mardi, à Columbus. Je vois ça comme une bonne leçon. Nous avons déjà appris de ça. À mes yeux, nous sommes maintenant une meilleure équipe. »

« J’ai le sentiment que Duchene et Dzingel ont maintenant trouvé leur place au sein du groupe, a continué le sympathique Foligno. Au départ, ils avaient probablement peur de piler un peu sur les orteils de certains gars. Maintenant, ils se disent que c’est leur équipe et ils n’ont pas à déplaire ou plaire à des coéquipiers. Ils ont juste à rester comme ils sont. »

Deux premiers centres

Sur le strict plan des statistiques, Duchene n’a toujours pas pris son envol avec les Jackets. À ses 17 premiers matchs, le joueur de centre de 28 ans a obtenu seulement 8 points (3 buts, 5 passes) et il présente un dossier de +1.

« Ça prend du temps avant de bien se sentir au sein d’une nouvelle équipe, a dit Duchene au Journal. J’avais déjà vécu cette expérience lors de mon départ de l’Avalanche pour les Sénateurs après une transaction. Tu peux jouer de la même façon qu’avec ton ancienne équipe, mais tu ne te débrouilles pas aussi bien puisque tu te retrouves au sein d’un système différent.

« Depuis huit ou neuf matchs, je me sens mieux à l’intérieur du système de Torts [Tortorella], a-t-il poursuivi. Je suis assez content de mon jeu. Mais offensivement, j’aimerais retrouver le même rythme qu’avec les Sénateurs quand je récoltais un peu plus d’un point par rencontre [58 points en 50 matchs]. »

Au dernier match contre les Islanders, Pierre-Luc Dubois patinait aux côtés d’Artemi Panarin et de Cam Atkinson, alors que Duchene était au centre de Dzingel et de Josh Anderson. Au cours des dernières rencontres, Tortorella a jonglé entre Dubois et Duchene pour son premier trio.

« Je n’ai pas le choix de placer l’orgueil de côté, a mentionné Dubois. Il faut que je le fasse. C’est un jeu d’équipe. Je sais que c’est un cliché, mais c’est vraiment le cas. Tu gagnes en équipe au hockey, pas avec un seul joueur. Je prends ça comme un défi l’arrivée de Matt. Je sais que Matt veut jouer plus que moi et je veux aussi jouer plus que lui. Ça fait en sorte que nous donnerons le meilleur de nous pour le bien de l’équipe. »

Coïncidence ou pas, Dubois a frappé un mur depuis l’arrivée du numéro 95 avec les Blue Jackets. À ses 17 plus récentes sorties, le Québécois de 20 ans a obtenu 5 points (2 buts, 3 passes). Les Blue Jackets, quant à eux, ont un dossier de 9-7-1 avec Duchene dans leur formation.