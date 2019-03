VEZEAU, Roger



Au CH Pierre-LeGardeur, le 19 mars 2019 est décédé Roger Vezeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Renée), Lorraine (Michel) et André (Johanne), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi 30 mars à compter de 13 heures, la liturgie se tiendra à 16 heures.450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca