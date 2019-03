TANGUAY, Jean-Paul



À Montréal, le 21 mars 2019, est décédé M. Jean-Paul Tanguay, époux de feu Thérèse Hudon.Il laisse dans le deuil son fils Robert (Louise), sa fille Sylvie (Bernard), ses petits-enfants Martin (Julie), Patrick (Christine), Audrey (Mike) et Judith, ses 4 arrière-petits-enfants Maude, Léa, Thomas et Chloé, ses soeurs Lise et Ginette, son beau-frère Yvon, sa compagne Réjeanne, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 31 mars 2019 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation des maladies du coeur et AVC (coeuretavc.ca) ou à la Société Alzheimer (alzheimer.ca).