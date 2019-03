PERREAULT (née Raymond)

Raymonde



Paisiblement, le 23 mars 2019, est décédée Mme Raymonde Raymond, épouse de M. Raymond Perreault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Hélène (William Caley), sa soeur Anne-Marie, ses belles-soeurs Denise, Marguerite, Claire, Lucille, Denise et Aline, ses neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril 2019 à 11h en l'église Saint-Yves, 2975, Saguenay, Laval. La famille accueillera parents et amis dès 10h en l'église.Un merci spécial au personnel du CHSLD St-Jude pour les bons soins prodigués.