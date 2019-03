BAILLARGÉ, Michel



De Repentigny, le 24 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Michel Baillargé, époux de Madame Jocelyne Girard Baillargé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses fils Christian (Marie- Pierre Carrière) et Pascal (Stéphanie Caron), ses petits-enfants; Marc- Antoine, Jean-Frédéric et Olivia, ses soeurs; France et Manon ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 12h00 à 15h00 à l'Église de la Purification, située au 445, rue Notre-Dame à Repentigny, J6A 2T3.Une cérémonie religieuse sera célébrée le jour même à 15h00.