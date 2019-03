DESCÔTEAUX, Paul



À Montréal, le 20 mars 2019, à l'âge de 90 ans, Paul Descôteaux est allé rejoindre son épouse Denise Hudon.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Pierre Liboiron) et Mario (Élisabeth Nicol), ses petites-filles Geneviève, Karine et Marlène (et leur père Serge Fortin) et Anaïs, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Urgel Bourgie/Athos situé au 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Montréal (H4N 2N6),le samedi 30 mars de 15h à 17h et de 19h à 21h, le dimanche le 31 mars de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que lundi le 1er avril de 9h à 10h.Les funérailles auront lieu le lundi 1er avril à 11h en l'église Saint-Paul-de-la-Croix (angle Georges-Baril et Fleury, Montréal), de là, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, des offrandes de messes en sa mémoire seraient appréciées.