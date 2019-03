Financement du réseau structurant: la Chambre de commerce presse les gouvernements d’agir

«Choquée» par le litige qui entoure le financement du tramway, la Chambre de commerce de Québec presse les gouvernements de s’entendre.

«L’impasse représente un enjeu et pour des raisons économiques, environnementales, de création de richesse et d’attractivité d’investissements, on doit absolument dénouer l’impasse au niveau du financement», a martelé Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Accompagnée de Jacques Topping, président du C.A. de la Chambre, Mme Bédard a déploré qu’il soit encore et toujours difficile de ficeler un projet de transport collectif à Québec, alors que les projets d’élargissement de routes vont bon train. «C’est choquant. On ne serait pas ici ce matin si on trouvait que c’est normal», a affirmé Mme Bédard. «Si on a un troisième lien sans transport structurant à la base, on ne règle pas la mobilité sur la destination pour autant.»

Après les budgets fédéral et provincial de la semaine dernière, le téléphone de la Chambre s’est mis à sonner, dit-elle, car ses membres sont inquiets. «On demande aujourd’hui : parlez-vous. Parce que de l’externe, on ne comprend pas.»

Dans une sortie «complètement indépendante», la Chambre répète que la région de Québec a besoin d’un réseau structurant pour être attractive et retenir sa main-d’œuvre, surtout auprès des nouvelles générations. «Il faut régler ce projet-là avant de penser à un autre projet.» Les grandes villes à travers le monde disposent toutes d’un réseau de transport structurant, note-t-elle, et cela peut faire la différence dans le choix des entreprises de s’établir ici ou non.

Les délais qui s’accumulent ont un impact négatif, selon elle. «Tout ce qui s’étire se salit.» «Je sollicite nos confrères entrepreneurs. On comprend que ça presse. On a un besoin important pour du transport structurant. C’est urgent qu’on se mette à travailler sur ce projet-là», a énoncé M. Topping.