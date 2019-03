H&M a une vente de printemps avec des articles à 70 % de rabais et ça vaut la peine!

Si vous avez envie d’un peu de nouveau dans votre garde-robe pour le printemps, vous allez «capoter» en voyant les rabais assez impressionnants offerts par H&M!

C’est que le géant suédois liquide actuellement plein d’articles à des prix vraiment réduits, certains allant jusqu’à 70 % de rabais. (Le chandail de Maud Poulin, ci-haut, est en rabais à 13 $ au lieu de 25 $!)

Il y a des morceaux qui conviennent parfaitement à la période fraîche du printemps qui a souvent (trop) tendance à s’éterniser, mais il y a aussi des articles parfaits pour la saison chaude.

Envie d’un nouveau blazer? Il y en a plusieurs qui coûtent moins de 30 $! Vous avez besoin d’un imperméable? Ça tombe bien, il y en a vraiment des pas cher aussi.

On vous a déniché 10 articles qui suivent parfaitement les tendances et qui valent vraiment la peine

1. Jupe en léopard, 10 $

Courtoisie H&M

Faites comme vos influenceuses préférées et adoptez l'imprimé de léopard cet été!

2. Dad shoes beiges, 30 $

Courtoisie H&M

La fameuse mode des souliers de course surdimensionnés n'est pas près de s'essouffler! Pourquoi ne pas sauter à pieds joints dedans en vous procurant des «dad shoes» au rabais?

3. Manteau matelassé, 30 $

Courtoisie H&M

Parce que malheureusement, il fait encore parfois sous zéro, on n'a pas le choix de se magasiner un manteau. En voici d'autres modèles vraiment «cutes» et pas chers par ici.

4. Jupe à carreaux, 25 $

Courtoisie H&M

Le temps des jupes sans collants revient! On y va avec un tissu un peu plus rigide, qui nous garde au chaud!

5. Robe croisée jaune, 14 $

Courtoisie H&M

Et si on ne peut pas s'empêcher de magasiner des belles robes, celle-ci devrait se conformer parfaitement à la transition printemps-été. Et on vous en a déniché 10 autres vraiment belles et aussi abordables par ici.

6. Combinaison noire, 18 $

Courtoisie H&M

Un classique ultra-confo qui se porte hiver comme été, avec une veste ou pas! Au rabais, ça vaut la peine de se procurer cette pièce clé!

7. Haut rouge à épaules nues, 7 $

Courtoisie H&M

Les épaules dénudées ont toujours leur place en 2019, tout comme la couleur rouge pompier!

8. Col roulé léger à pois, 7 $

Courtoisie H&M

Porté sous un petit jumper, ce col roulé est l'allié parfait des journées plus fraîches!

9. Chaussures en cuir effet serpent, 40 $

Courtoisie H&M

Eh oui, le serpent n'est pas près de laisser sa place en termes d'imprimé animalier tendance!

10. Pantalons jogging à carreaux, 16 $

Courtoisie H&M

Pour être à l'aise et cutes à la fois, ces pantalons de jogging en tissu souple se portent parfaitement en classe comme la fin de semaine avec les amis!

