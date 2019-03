Investir soi-même en Bourse, c’est possible pour tous

Stéphane Desjardins, journaliste et chroniqueur dans ces pages, vient de publier un guide du courtage en ligne, aux Éditions du Journal. Son but ? Aider l’investisseur autonome à mieux gérer ses placements.

Ce guide intéressera tout autant les jeunes que les préretraités, indique l’auteur, qui a commencé à investir à l’adolescence.

« Mes parents et mon frère m’ont ouvert un compte chez un courtier de plein exercice, alors que j’avais 16 ou 17 ans. J’ai alors compris à quel point c’est avantageux d’investir le plus tôt possible dans la vie, et à très long terme, pour maximiser ses rendements », explique l’auteur. Indépendance financière

Dès le départ, l’auteur insiste sur l’importance de l’épargne.

Sans acquérir une certaine forme d’indépendance financière, on ne peut tout simplement pas réaliser tous ses projets de vie et ses rêves. Il cite d’emblée Pierre Péladeau, fondateur de Québecor, rencontré lors d’une conférence : « L’argent, c’est le pouvoir. »

En 2019, laisser son argent dormir à la banque est loin d’être une bonne idée. « Pour s’enrichir, mieux vaut acheter la banque ! »

De plus en plus de gens disposent du temps et de l’argent pour investir en solo. Mais sont-ils adéquatement préparés ? Stéphane Desjardins retient trois facteurs clés pour réussir : être curieux et se documenter continuellement, maîtriser ses émotions et consacrer du temps à ses placements (une heure par jour au début, deux heures par semaine à partir de six mois). Il offre toute une série de conseils en ce sens.

Se lancer avec 5000 $

Doit-on aussi faire fi de ses valeurs quand on investit en solo ?

« Au contraire ! On peut miser sur des sociétés qui ne sont pas actives dans le pétrole, les paradis fiscaux ou l’armement, ou choisir des fonds communs éthiques. Du moment qu’on fait sa recherche adéquatement, on sera gagnant », dit-il.

Pas besoin d’être riche pour devenir investisseur autonome, ajoute M. Desjardins. « On peut se lancer avec 5000 $, du moment qu’on réinvestit tous ses gains dans de nouveaux placements et qu’on ramène le solde de ses cartes de crédit à zéro chaque mois. »

Ce que nous apprend le livre

Le courtage en ligne s’attarde à diverses notions du placement, notamment la gestion de ses émotions, la notion de risque, l’importance de se donner des objectifs personnels et d’adopter une certaine discipline en matière de finances familiales, sans trop faire de sacrifices !

Le guide aborde aussi les différents types d’investisseurs (valeur, croissance, momentum, contrarian), les notions de rendement acceptable, l’importance de s’éduquer, de se forger sa propre opinion, et donne une série de sources incontournables (sites web, médias financiers, livres).