Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

LP5

De retour six ans après sa dernière proposition solo, Apparat revient avec un nouvel opus aux couleurs électro, où le travail des sonorités se jumèle habilement aux envolés plus lyriques. Un raffinement qui fait la marque de ce producteur et compositeur allemand. Un album intime, franc, où l’expérimental côtoie avec l’élégance une pop plus légère.

Disponible depuis le 22 mars

Je sors :

Lancement

Belle Grande Fille

Récipiendaire de deux prix lors du concours Ma première Place des Arts de l’édition 2018, Belle Grande Fille lance ce soir son premier EP, intitulé Maille par maille. Ayant collaboré au sein de plusieurs formations au cours de sa carrière, Belle Grande Fille propose ici 5 chansons toutes en douceur et en mélancolie.

Ce soir à 18h au Verre Bouteille, 2112 Mont-Royal Est

Humour

NEEV

Né au Québec de parents d’origine française et marocaine, NEEV aime jouer sur les préjugés sociaux à travers un humour coloré et corrosif. Il présentera ce soir son premier spectacle solo au Terminal Comedie Club, tout nouveau cabaret d’humour à Montréal.

Ce soir à 20h au Terminal Comedie Club, 1875 Mont-Royal Est

Cinéma

Ruben Brandt, Collector

Ruben Brandt,Collector dresse le portrait d’un psychothérapeute qui se voit contraint de voler des œuvres d’art pour mettre fin aux cauchemars qui le hantent quotidiennement. Réalisé par Milorad Krstic, ce film n’animation célèbre ainsi certaines des plus grandes œuvres de la culture occidentale.

Ce soir à 21h20 au Cinéma du Parc, 3575 Avenue du Parc

Spectacle

Babylones et Vanille

En spectacle ce soir à la mythique salle du Quai des Brumes, les deux groupes montréalais Babylones et Vanille viendront présenter leur tout nouveau matériel. Deux propositions artistiques de la scène « néo-shoegaze », où les sonorités éclatées se jumèlent au rock alternatif.

Ce soir à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Théâtre

S’appartenir(e)

Mettant en scène les étudiantes et étudiants en théâtre du Cégep Saint-Hyacinthe, le spectacle S’appartenir(e) rassemble des textes de plusieurs auteures et auteurs québécois à qui on a demandé « Qu’est-ce que s’appartenir, ici, maintenant ? ». Des réflexions sur de nombreux thèmes dont l’identité, la féminité, la virilité.

Ce soir 19h30 à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Je reste :

Recueil

Roadkill

Écrit par la poète Lex Vienneau, ce recueil propose une poésie à la fois audacieuse et singulière, où la maîtrise de la langue n’a d’égal que son originalité. Un premier livre qui place Lex Vienneau parmi les auteures francophones à surveiller.

En librairie depuis le 18 mars

Livre

De Gaulle

Véritable légende de la politique française, le général de Gaulle représente encore aujourd’hui un symbole fort de la résistance et un grand réformateur français du 20e siècle. À travers cette biographie, l’auteur Bernard Phan revient sur le parcours d’un homme politique qui aura marqué son pays.

En librairie depuis le 26 février

Entrevue

Edward Snowden

Connu pour avoir dévoilé au monde les dessous de l’agence NSA et de la surveillance de masse qu’elle organisait aux États-Unis, Edward Snowden revient sur ce qui a fait de lui un des plus importants lanceurs d’alerte de notre époque. Une entrevue exclusive avec Anne-Marie Dussault à la barre de l’émission 24\60.

Sur ICI RDI depuis le 25 mars