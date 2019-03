Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web

Brexit : on efface tout et on recommence

Photo courtoisie

Alors que le monde entier demeure attentif sur les événements à venir en Grande-Bretagne, l’émission C dans l’air analyse les récents développements entourant l’enjeu du Brexit. Entouré de spécialistes et de professeurs aguerris, le journaliste Axel Tarlé est à la barre de ce panel de 65 minutes qui tente de faire la lumière sur un des épisodes les plus bouleversants de l’Europe du XXIe siècle. Histoire, perspectives possibles, enjeux déterminants, rien n’est mis de côté.

Disponible sur la chaîne youtube #cdanslair depuis le 22 mars

Je sors :

Spectacle

Guillaume Beauregard

Photo courtoisie

Quelques mois après la sortie de son deuxième album Disparition, Guillaume Beauregard sera en spectacle ce soir dans le cadre de sa première montréalaise. Ancien leader du groupe Vulgaires Machins, la proposition solo de l’artiste s’éloigne beaucoup de la musique punk pour retrouver un style folk plus mélancolique.

Ce soir à 20h au Cabaret La Tulipe, 4530 avenue Papineau

Cinéma

América

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), América dresse le portrait de trois jeunes frères mexicains déterminés à prendre soin de leur grand-mère de 93 ans. Réalisé par Erick Stoll et Chase Whiteside, ce documentaire raconte l’histoire d’une famille dévouée, où la réalité parfois difficile des aidants naturels rencontre l’amour aveugle des relations familiales.

Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Cirque

Le Tournoi de l’Impro Cirque

Photo courtoisie

Le Tournoi de l’Impro Cirque revient pour une cinquième fois cette année. Quatre équipes formées de quatre circassiens et d’un comédien défileront devant les arbitres et ce sera au public de choisir l’équipe qui repartira avec tous les honneurs. Les demi-finales débuteront ce soir.

Ce soir à 20h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Opéra

Twenty-Seven

Photo courtoisie

Opéra de chambre composé par Ricky Ian Gordon, Twenty-Seven cherche à recréer l’esprit du célèbre salon parisien du début du XXe siècle, au sein duquel certains des plus grands artistes de l’époque se rencontraient. Les deux Grandes Guerres qui s’ouvriront ensuite auront tôt fait d’altérer le quotidien festif du salon.

Ce soir à 18h30 au Théâtre Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

Cinéma

Never Look Away

Photo courtoisie

Réalisé par Florian Henckel von Donnersmarck, ce suspens dépeint la réalité d’un couple qui voit son union freinée inopinément. Un film de 188 minute dont l’histoire se déroule au sein d’une Allemagne qui se remet à peine de la Deuxième Guerre mondiale.

Ce soir à 18h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je reste :

DVD

Life in 12 Bars

Photo courtoisie

Dressant le portrait d’une véritable légende du blues, Life in 12 bars revient sur la vie du célèbre guitariste Éric Clapton. Réalisé par Lili Fini Zanuck, ce documentaire de 134 minutes nous livre un grand témoignage de ce musicien qui aura su laisser une marque indélébile sur son époque.

En DVD depuis le 23 mars

Livre

Brève introduction au populisme

Photo courtoisie

Alors que l’expression est désormais sur toutes les lèvres, cette brève introduction au populisme donne une réponse à plusieurs interrogations suscitées par le phénomène. Qu’est-ce que le populisme ? Quelle est la relation entre le populisme et la démocratie ? Un guide pour y voir un peu plus clair.

En librairie depuis le 14 janvier

Balado

Serge Fiori, dépassé par l’amour du public

Photo courtoisie

Alors qu’il était à l’aube de lancer son spectacle “Seul ensemble” avec le Cirque Éloïze, l’auteur-compositeur-interprète Serge Fiori revient sur son parcours avec la journaliste Monique Giroux. Ancien membre du groupe Harmonium, le musicien y révèle ce qui le motive encore à composer, ce qui constitue ses moteurs.

Sur ICI Première depuis le 28 février