La démolition de Jonathan Drouin

Jonathan Drouin aura 24 ans le jeudi 28 mars. Le soir même, j’espère qu’il pourra célébrer son anniversaire dans une victoire du Canadien contre les Blue Jackets de Columbus en marquant deux buts et obtenant une passe.

Et puisque j’écris ces lignes pendant la première période fructueuse du match d’hier soir au Centre Bell, peut-être a-t-il commencé les célébrations pour son party de fête contre les Panthers de la Floride.

J’espère pour lui. J’espère pour ses coéquipiers et j’espère pour ses partisans et admirateurs.

J’espère surtout que Jonathan aura l’occasion de se libérer de l’épouvantable prison psychologique où il est confiné.

Lors des derniers matchs du Canadien, Claude Julien a écrasé toutes les tentatives de son joueur le plus talentueux en le confinant au quatrième trio avec un jeune joueur de centre timide de 18 ans.

Quand tu veux démolir un joueur, quand tu veux pousser un homme au burn-out, tu t’y prends exactement comme Julien l’a fait. C’est la recette parfaite.

CONSCIENT OU INCONSCIENT ?

Il faut que Jonathan Drouin répugne vraiment à Claude Julien pour que le coach d’une équipe de la Ligue nationale se prive de son joueur le plus talentueux, un joueur qui connaissait la meilleure saison de sa carrière alors que justement le Canadien connaissait ses meilleurs mois depuis plusieurs années.

Faut que Drouin grafigne Julien au plus profond de lui. C’est peut-être à cause de sa belle gueule, peut-être à cause de son allure, peut-être parce que comme certains joueurs très talentueux avant lui, il n’arrive pas à se transformer en plombier, mais il y a des raisons. Y a autre chose dans le hockey que d’être capable de jouer « avec pas de puck ». Des fois, faut prendre le risque de jouer avec le maudit puck.

C’est viscéral. Jamais Claude Julien ne nomme l’auteur d’une gaffe. Sauf quand ce fut Jonathan Drouin.

Comment voulez-vous qu’un jeune homme qui va avoir 24 ans demain soit capable d’être confiant, de jouer avec brillance, de faire preuve d’inventivité au jeu ?

Que ce soit conscient ou inconscient, quelles que soient les raisons, Claude Julien fait tout pour démolir le joueur. L’individu. L’homme.

DES MAUVAIS PATRONS

Vous me lisez. Vous ne gagnez pas 5 ou 6 millions par année. Mais vous êtes une personne. Homme ou femme. Ou un peu des deux. Vous travaillez dans un bureau, dans une usine, dans une boutique, dans un grand magasin ou dans une boîte de production.

Vous savez fort bien ce que c’est que de travailler pour un bon patron. Un leader, quelqu’un qui vous inspire et vous pousse à exceller.

Mais vous avez connu un proche qui s’est fait démolir par un suceux d’énergie, un être mesquin qui a poussé un ami ou un collègue à l’épuisement professionnel ou à la dépression.

Pire, ça vous est peut-être arrivé. De ne plus savoir quoi faire pour satisfaire un pisse-vinaigre. De perdre vos repères. Votre enthousiasme.

Rappelez-vous comment vous auriez prié à genoux pour un encouragement ou une tape dans le dos. Et que vous ne receviez que silence et reproches.

Je ne dis pas que Claude Julien est ce genre de patron. Je ne dis pas que Jonathan Drouin a la vulnérabilité d’un travailleur ordinaire.

Mais je dis que Claude Julien ne sait pas comment tirer le meilleur de son joueur le plus talentueux.

Et que, tôt ou tard, il y aura un prix à payer pour l’organisation.

LA GRANDE DRAMA QUEEN...

Il fallait s’y attendre, Angelique Kerber s’est excusée au lendemain de sa défaite contre Bianca Andreescu à Miami. C’est interdit dans la société moderne de laisser sortir un peu de vapeur après une défaite. Elle aurait dû sourire en félicitant celle qui venait de la battre pour bien montrer aux petits lapins et lapines qu’il faut toujours être gentille quand on perd.

Angelique Kerber n’est pas numéro 4 au monde pour rien. Elle n’est pas la championne en titre de Wimbledon parce qu’elle adore le lapin.

C’est une battante qui a du caractère et elle était furieuse après sa défaite à cause des pauses « médicales » demandées par la jeune Canadienne.

Bianca Andreescu n’a rien fait qui allait à l’encontre des règlements de la WTA. Elle n’a pas triché. Mais il est évident que la fatigue et la baisse de concentration sont des éléments importants dans un match de tennis à ce niveau. On fait courir son adversaire, on l’oblige à frapper des dizaines de coups de gauche à droite du court pour réussir à l’user, à faire baisser son énergie et son moral. Combien de matchs Rafael Nadal a-t-il gagnés de cette façon en épuisant son opposant ?

Ces pauses légitimes selon la règlementation ont sans aucun doute frustré Mme Kerber. Et aidé Bianca Andreescu.

Pensez-vous que Jean Pagé ou Stéphane Bonneau n’ont jamais eu un « t’es un pourri » au filet après une défaite de l’humble perdant ?

SUPER ALI !

Je ne sais pas s’il y a quelque chose que je ne connais pas de Muhammad Ali. En tous les cas, je viens de terminer une incroyable biographie intitulée Ali par Jonathan Eig, un journaliste américain, chez Marabout.

Plus de 700 pages tricotées serré. Tout s’y retrouve. On revit les crises raciales, politiques et sportives qui ont marqué la carrière du Plus Grand. Et sa vie personnelle n’est pas laissée de côté. Ses femmes, ses maîtresses, sa fortune, la maladie...

Je ne dis pas que c’est ce que j’ai lu de mieux sur Ali. The Greatest est sans doute le meilleur livre de sports de tous les temps après La Bible et le Coran où les exploits des héros sont formidables. Même Georges St-Pierre n’a jamais fait tomber les murs de Jéricho.

Mais Ali, une vie, est ce que j’ai lu de plus complet sur l’homme, la boxe et la société américaine.