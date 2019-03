Le Québec sera bien représenté en Suisse

Les Suisses qui ne connaissent pas les artistes québécois auront une occasion en or de découvrir nos talents les plus prometteurs lors de la 44e édition du Paléo Festival Nyon.

Le populaire événement musical helvète, qui accueillera, du 23 au 28 juillet, The Cure, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, Patrick Bruel et Christine and the Queens, consacrera un volet entier de sa programmation à la musique du Québec.

L’affiche fleurdelisée ratissera large. Cœur de pirate, Charlotte Cardin, Hubert Lenoir, Loud, Koriass, les Dead Obies côtoieront Robert Charlebois, les Cowboys Fringants, les Trois Accords, Tire le coyote, Elisapie, Bodh’aktan, le Quebec Redneck Bluegrass Project, le Winston Band, Bears of Legend et le Cirque Alfonse.

Une première

Cette présence massive québécoise n’est pas passée inaperçue en Suisse, où le dévoilement de la programmation du Paléo est attendu annuellement avec presque autant d’impatience que celui du Festival d’été. « Calisse ! cette année, Paléo se veut francophile », a titré le quotidien Le Matin.

C’est la première fois qu’autant d’artistes de chez nous chanteront à ce festival à l’affiche résolument éclectique et qui a aussi reçu, au fil des ans, Arcade Fire, Alaclair Ensemble, Pierre Lapointe, Klô Pelgag et Salomé Leclerc.