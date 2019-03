Les Flyers toujours en vie

Un gain de 5 à 4 en tirs de barrage face aux Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, à Philadelphie, permet aux Flyers de maintenir un faible espoir de participer au tournoi printanier dans la Ligue nationale de hockey (LNH). C’est un but de Sean Couturier qui a fait la différence en fusillade.

Couturier a d’ailleurs été le seul à toucher la cible au cours des cinq rondes de tirs de barrage. Le joueur de centre avait également réussi à déjouer Frederik Andersen en temps réglementaire.

Menés 2 à 0 après vingt minutes de jeu, les Flyers ont répliqué en deuxième période avec trois buts sans réplique. Les visiteurs ont créé l’égalité deux fois plutôt qu’une au troisième tiers grâce à des réussites d’Auston Matthews et de William Nylander. Ce dernier a forcé la tenue d’une période supplémentaire en marquant son sixième but de la saison en milieu d’engagement.

Devant le filet des Leafs, Andersen a fait face à 44 lancers. Du côté des Flyers, Carter Hart a repoussé 38 des 42 tirs dirigés en sa direction.

Le Québécois Samuel Morin a joué son premier match cette saison dans la LNH. Le défenseur des Flyers avait subi une déchirure au ligament croisé antérieur du genou droit en mai 2018, lors d’un match éliminatoire des Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine.

Pastrnak propulse les Bruins

À Boston, les Bruins ont accentué leur avance sur les Maple Leafs au deuxième rang de la section Atlantique en l’emportant 6 à 3 devant les Rangers de New York.

David Pastrnak a connu tout un match en récoltant cinq points. En plus de réaliser un tour du chapeau, l’attaquant des Bruins a contribué au but de Jake DeBrusk et à celui de Patrice Bergeron. Charlie McAvoy a été l’autre marqueur de l’équipe locale, qui a touché la cible quatre fois en avantage numérique.

Du côté des Rangers, Mika Zibanejad a marqué deux fois.