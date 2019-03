Montréal réussit à merveille à Tatar

Qui dit que les joueurs de la Ligue nationale craignent de jouer à Montréal ? Regardez Tomas Tatar, qui connaît la saison la plus productive de sa carrière.

On identifiait le jeune Nick Suzuki comme le joueur clé obtenu dans la transaction qui a envoyé Max Pacioretty dans la ville du péché. On faisait valoir que le choix de deuxième ronde acquis par le Tricolore pourrait faire des petits plus tard.