On veut nos Caramilk

Clients d’Hydro, il fallait absolument lire la chronique de Michel Girard dans nos pages d’hier qui explique on ne peut plus limpidement que le gouvernement Legault nous doit bel et bien un milliard et demi et ne veut pas nous le rembourser même s’il était le premier à dénoncer ce délit d’Hydro-Québec avant d’être élu. C’est quand même difficile d’essayer d’être plus malhonnête Monsieur Legault.