Opération séduction à Québec et tournée de spectacles à l’automne

Denis Lévesque ne montera pas sur la scène du Théâtre Impérial de Montréal le 11 avril prochain, comme cela avait été annoncé l’automne dernier. L’équipe de Musicor, qui s’occupe de la toute première tournée de spectacles de l’animateur, a décidé de repousser sa rentrée montréalaise à l’automne.

« Le spectacle de Montréal n’a jamais été mis en vente, précise le directeur principal de la division Spectacles et management de Musicor, Sébastien G. Côté. On s’est ravisés, car on voulait pouvoir roder le spectacle avant de l’amener à Montréal devant les médias. »

Ainsi, seul le spectacle du 4 avril au Capitole de Québec est resté au calendrier. L’équipe de Denis Lévesque en profitera pour prendre des images de la prestation afin de pouvoir la vendre à travers la province. Des diffuseurs ont aussi été invités à cette « opération séduction ».

« On va utiliser cette soirée comme un showcase (vitrine), mentionne Sébastien G. Côté. On va montrer le spectacle aux gens qui vont en faire l’achat. Ça va nous aider à faire les publicités et la mise en marché du spectacle qui aura lieu à l’automne ainsi qu’au printemps 2020. »

Plusieurs centaines de billets ont été vendus pour le concert au Capitole, selon le directeur. « Même si les résultats sont déjà très bons, ils seront encore meilleurs une fois qu’on sera en mesure de présenter des images de ce que Denis fait », indique Sébastien G. Côté.

Chansons et anecdotes

Dans ce premier tour de piste, Denis Lévesque proposera un spectacle qui alliera des chansons de ses deux albums musicaux, mais aussi une partie d’anecdotes et entrevues. « Ce qu’on présente sur scène, c’est un croisement entre son métier d’animateur, son métier de raconteur et son métier d’auteur-compositeur-interprète », dit Sébastien G. Côté.

Le comédien Stéphane E. Roy se charge de la mise en scène, tandis que Michel Francoeur (Bobby Bazini) agit comme chef musical. Denis Lévesque sera accompagné de quatre musiciens sur scène.