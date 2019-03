Porte-Monnaie célèbre un an à parler d’argent autrement

«Parler d’argent autrement, de façon décomplexée et sans tabous», voilà la mission qu’on s’est donnée en lançant la plateforme porte-monnaie le 26 mars 2018,

Un an plus tard, vous êtes plus de 10000 à nous suivre sur Facebook. Vous avez consulté nos textes et nos vidéos près de 6,5 millions de fois. Il n’y a aucun doute : vous êtes nombreux à vouloir porter, avec nous, un regard différent sur les finances, l’économie et les affaires. Merci 10000 fois!

Pour parler d’argent autrement, on est allés creuser des sujets qui nous tenaient vraiment à cœur.

On a rencontré des jeunes de partout au Québec qui mènent des projets innovateurs et où les profits sont secondaires à leurs valeurs. On vous les a fait connaître :

On a aussi sondé des experts et donné nos meilleurs conseils pour une santé financière au service des ambitions, et non l’inverse.

On a décortiqué et vulgarisé l’actualité économique et des phénomènes sociaux complexes, parfois sérieusement, parfois de façon un tantinet irrévérencieuse.

Est-ce qu’on vous aide un peu à être moins angoissé par rapport à l’argent? Est-ce qu’on vous aide à mieux comprendre les services qui vous sont offerts? Vous aide-t-on à choisir les bons outils, à faire de meilleurs budgets, à mieux consommer?

On espère que oui et tant mieux si notre formule est inspirante. Tout le monde devrait avoir accès à un maximum d’information financière qu’il comprend et qui l’intéresse.

Si vous avez des suggestions de sujets sur des questions d’argent ou des projets qui méritent de recevoir de l’attention, faites-nous-en part par l’entremise de notre page Facebook.

Merci de nous suivre!

L’équipe de porte-monnaie : François, Saoud, Camille, Lucie, Louis et Mickael

Ps : On s’excuse d'ailleurs auprès de ceux qui confondent notre page Facebook avec celle d’un mystérieux bailleur de fonds africain. On parle d’argent, mais on n’en donne pas malheureusement.

Voici un collage des messages les plus bizarres qu'on a reçus.