Quand personne ne te croit

J’habite depuis quelques mois dans un logement à loyer modique vu mon faible revenu. Mais là n’est pas le but de ma lettre puisqu’il y a longtemps que je vis avec peu et je sais comment m’en tirer et utiliser au maximum les ressources alimentaires à ma disposition pour remplacer l’inaction proverbiale de nos gouvernements à l’endroit des citoyens comme moi.

Mon problème est celui-ci. L’immeuble où j’habite possède 16 logements répartis sur trois étages. Mon petit 2 et demi est situé au deuxième, coincé entre les voisins bruyants du rez-de-chaussée et le locataire caractériel du troisième. Au début, ça allait bien, car pendant l’été, les jeunes d’en bas sortaient tous les soirs, et le caractériel aussi, j’imagine, puisque mes nuits étaient tranquilles.

Mais depuis le début de l’hiver, je vis l’enfer. Les jeunes du rez-de-chaussée reçoivent des amis quasiment tous les soirs et mettent la musique à fond jusqu’à minuit, une heure du matin, et le type d’en haut marche sans arrêt d’une pièce à l’autre sur ses planchers de bois. Je ne sais pas quand il dort, car quand je me réveille à 4 heures du matin, je l’entends encore marcher.

J’ai tout fait pour leur demander à tous de faire moins de bruit. Les jeunes se sont moqués de moi et m’ont dit que j’exagérais. Et l’énergumène du troisième, quand je lui ai suggéré de mettre des pantoufles en arrivant chez lui, m’a répliqué que ce n’était pas lui ni personne qui marchait, mais que tous ces bruits étaient dans ma tête.

J’ai parlé aux administrateurs de l’immeuble qui, après une enquête, m’ont confirmé que la musique des jeunes était à un niveau acceptable, et que personne dans les autres appartements n’avait entendu quelqu’un marcher toute la nuit. Est-ce que c’est moi qui suis folle ou est-ce que tout le monde s’est ligué contre moi pour que je déménage et offrir mon appartement à un de leurs amis ?

Anonyme

Vous n’êtes pas folle, mais je ne crois pas non plus qu’on se soit ligué contre vous. Il existe une solution pour en avoir le cœur net, mais elle est onéreuse. Soit d’engager un expert en acoustique pour venir mesurer les décibels. La solution économique serait de mettre des bouchons d’oreilles, mais ça présente l’inconvénient de couper la totalité des bruits ambiants. Enfin, il existe des écouteurs sans fil qui diffusent une musique douce dans les oreilles pour masquer les autres bruits. Je souligne en terminant que vous ne devriez pas négliger le fait d’être possiblement affectée par des bruits qui s’apparentent à l’acouphène, et qui ne sont que dans votre tête. Ça mériterait une consultation médicale.