Un autre mois difficile pour la balance commerciale canadienne

OTTAWA – Bien que la valeur des exportations canadiennes ait augmenté en janvier dernier, la balance commerciale du pays est demeurée largement déficitaire, a dévoilé Statistique Canada mercredi.

Selon les plus récentes données disponibles, le Canada a importé pour plus de 4,2 milliards $ en marchandises et services de plus qu'il en a exporté en janvier 2019. Ce déficit s'ajoute au déficit record de plus de 4,8 milliards $ qui avait été enregistré en décembre 2018.

En additionnant ces deux mois, le Canada a donc enregistré un déficit de plus de 9 milliards $ en décembre et janvier, de loin le pire résultat des dernières années.

Ce nouveau déficit survient alors que le pays est parvenu, pour la première fois depuis juillet 2018, à relancer ses exportations. Celles-ci ont augmenté de 2,9 % pour atteindre 47,6 milliards $. Les exportations de produits énergétiques et de métaux ont particulièrement crû, tandis que celles de produits agricoles ont chuté.

Par contre, les importations ont également crû de 1,5 % pour atteindre un sommet record de 51,8 milliards $.

«Les importations d'aéronefs et autres matériels et pièces de transport ont contribué le plus à la croissance en janvier», a précisé Statistique Canada, en mentionnant que le pays a notamment importé des avions de ligne des États-Unis.

De plus, le surplus commercial du Canada avec les États-Unis s'est, de nouveau, contracté en janvier pour un sixième mois de suite. Celui-ci atteint maintenant 1,6 milliard $.

Il faut remonter à juillet dernier pour retrouver un mois positif sur le plan commercial au Canada, alors que les exportations avaient supplanté les importations de 64,1 millions $. Le précédent bilan positif remontait, quant à lui, à décembre 2016.