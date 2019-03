Un inquiétant plan de gestion pour la mouchetée

Baisse de la limite permise, obligation d’utiliser un seul type d’hameçon, voilà deux des éléments que l’on retrouve dans le futur plan de gestion de la truite mouchetée 2020-2028 que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) entend mettre en place.

Si on se fie au document de présentation, la situation de la truite mouchetée est critique au Québec. Il faut toutefois s’interroger sur la valeur des données mises de l’avant comme explications au plan de gestion.

Il est mentionné que les pêcheurs de truites mouchetées sont près d’un million, ce qui signifie qu’il y a plus de pêcheurs que de permis vendus, environ 600 000 annuellement.

Il est aussi question de 16 millions de poissons capturés et 12 millions de poissons récoltés. Cela signifie donc qu’il y aurait 4 millions de remises à l’eau de la part des pêcheurs.

Certes, il y a bien eu des études sur certains lacs et un sondage auprès des pêcheurs. Mais encore là, dans la proposition, on ne présente pas le pourcentage des pêcheurs approchés et surtout le nombre de réponses obtenues.