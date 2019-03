Un suspect de vol recherché à Sherbrooke

SHERBOOKE | La police de Sherbrooke recherche un suspect de vol qualifié survenu lundi après-midi dans un dépanneur de la rue Bowen sud.

Selon la police, le suspect est entré dans le dépanneur vers 14 h 30. L’homme s’est présenté au comptoir avec une caisse de bière «Pabst» avant de demander à la caissière un carton de cigarettes Markten.

PHOTO COURTOISIE

«Quand vient le temps de payer, le suspect sort un revolver noir de sa poche de manteau gauche (le revolver ressemblerait à celui utilisé par les policiers, mais un peu plus gros), il pointe la caissière et dit ‘’donne-moi la caisse’’», a précisé la police dans un communiqué.

L’employée lui a remis le tiroir-caisse au complet et le suspect a rangé son arme «avec beaucoup de difficulté» avant de quitter à pied avec le carton de cigarettes et les bières.

Le suspect aurait entre 35 et 40 ans, il mesure 6 pieds et a les cheveux foncés. Au moment des faits il portait un manteau de cuir noir, un pantalon sport noir, des souliers noirs et blancs, une tuque noire et lunettes de soleil noires, des gants avec «antigrip» gris pâle et noir.

Toute personne ayant des informations permettant de l’identifier peut communiquer avec les policiers au (819) 821-5544 ou 821-5555.