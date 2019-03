Une start-up québécoise avalée par un géant coréen

Sans tambour ni trompette, la start-up québécoise de jeux vidéo Riposte Games & Co vient d’être avalée par le géant coréen Netmarble, intégrant du coup ses 25 employés.

« Ils font de grands jeux avec des boucles addictives et des expériences sociales fortes. C’est le genre de concepteurs de jeux avec lesquels nous souhaitons nous associer », a déclaré Tim Fields, PDG de Kabam, filière de l’entreprise coréenne Netmarble, qui met la main sur le studio québécois.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Kabam, car ce partenariat mutuellement bénéfique donnera lieu à des expériences de jeu plus engageantes et uniques », a ajouté Johan Eile de Riposte Games & Co, qui devient directeur général de Kabam Montréal.

Édition coréenne

À partir de maintenant, l’édition et le marketing du jeu québécois sont confiés à Kabam, une branche de la coréenne Netmarble valorisée à plus de 142 millions $ en Bourse.

Pour l’instant, le montant de la transaction est inconnu. Les chiffres d’affaires de Riposte Games & Co et de Kabam n’ont pas non plus été dévoilés hier par la société.