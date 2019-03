[VIDÉO] Visitez le condo épuré à 1 026$ de Joanie Gonthier dans Hochelaga

Curieux de découvrir le logement de vos vedettes et influenceurs préférés? Cette fois, c’est chez Joanie Gonthier que Silo 67 est allé filmer!

La pétillante animatrice et chroniqueuse habite depuis deux ans un lumineux condo de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve avec son conjoint Yannick et leurs deux chiens Hansel et Olaf.

Comment décrit-elle son style de décoration? Pourquoi n’a-t-elle pas de base de lit? A-t-elle l’intention d’habiter ce logement d’Hochelaga encore longtemps? Est-elle plus DIY en décoration où elle préfère magasiner chez IKEA?

Joanie répond à toutes ces questions dans cette nouvelle capsule Dans l’appart de...

Bienvenu dans le condo de Joanie Gonthier!

