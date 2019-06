Voyage: 10 applications gratuites et pratiques

En voyage, votre téléphone intelligent représente un allié précieux. Il contribue non seulement à faciliter vos déplacements, mais également à effectuer vos réservations, à dénicher les meilleures adresses et à vous ouvrir un monde de découvertes. Histoire d’en faire une utilisation optimale, téléchargez ces 10 applications avant votre départ!

1. Maps.me

Cette application vous offre un accès hors ligne aux cartes de tous les pays du monde à condition de les avoir téléchargées au préalable. Un outil qui s’avère pratique lorsque vous n’avez pas de Wifi et que vous désirez savoir où se trouve la pharmacie la plus proche. Vous pouvez même l’utiliser afin de créer vos propres itinéraires.

Offerte sur iOS et Android

2. Google Trips

Si vous êtes du genre à tout planifier avant votre départ, vous apprécierez cette application. En fonction de votre destination et de vos intérêts, elle vous indique les lieux à visiter, les spécialités gastronomiques en plus de vous proposer divers circuits. C’est en quelque sorte un carnet de notes qui vous servira de référence tout au long de vos vacances.

Offerte sur iOS et Android

3. Hopper

Cette application québécoise vous signale le moment idéal pour réserver vos billets d’avion et vos hôtels. Il suffit d’entrer votre destination et vous recevez une notification dès que le prix affiche son point le plus bas. De plus, vous obtenez des conseils de voyage et des prédictions personnalisées.

Offerte sur iOS et Android

4. Flightradar24

Grâce à cette application, vous pouvez obtenir des informations précises à propos de l’avion et suivre votre vol en direct. Cet outil vous permet également d’afficher les détails concernant les aéroports et de visualiser le tableau des arrivées et des départs, les statuts des vols ainsi que les conditions météorologiques.

Offerte sur iOS et Android

5. Guides by Lonely Planet

Disponible en anglais seulement, cette application vous offre des guides de voyage sur une multitude de destinations. Sur la page d’accueil, vous obtenez de l’information à propos des lieux d’intérêt, des restaurants, des boutiques et des hôtels tandis que la section «Need to know» vous informe du taux de change, du prix des transports en commun ainsi que du budget à prévoir.

Offerte sur iOS et Android

6. TripAdvisor

Cette plateforme populaire s’est refait une beauté! En plus de regrouper les avis des voyageurs, elle propose dorénavant des conseils et des recommandations d’experts. Les vidéos, les articles ainsi que l’information disponible au sujet des excursions, des attractions, des hôtels et des restaurants vous guideront dans la réservation d’un voyage à votre image.

Offerte sur iOS et Android

7. GetYourGuide

Si vous souhaitez profiter d’une expérience unique, cette application est l’outil qu’il vous faut! À tout moment, vous pouvez l’utiliser afin de réserver des visites guidées et des billets coupe-file pour les attractions les plus populaires. Ainsi, vous recevez instantanément vos accès et vous pouvez les consulter hors connexion.

Offerte sur iOS et Android

8.Trail Wallet

Cette application, offerte en anglais seulement, vous aide à mieux gérer votre budget. Vous n’avez qu’à inscrire le montant total alloué à votre voyage et à compiler vos dépenses au fil des jours. Ensuite, l’outil vous fournit un portrait détaillé de vos frais par catégorie et du budget qu’il vous reste d’ici à la fin de vos vacances.

Offerte sur iOS

9. Journi

Partagez vos aventures avec vos proches et les autres voyageurs grâce à cette application qui fonctionne à l’image d’un blogue. Elle vous permet de regrouper vos photos, vos notes et vos souvenirs afin de créer de petites histoires. Vous pouvez également vous servir de cet outil pour dénicher de l’inspiration pour un futur voyage.

Offerte sur iOS et Android

10. Packr

Si vous êtes maître de l’organisation, cette application vous sera très utile en prévision de vos prochaines vacances. Selon votre destination, votre sexe, la météo et le type de voyage que vous avez planifié, elle vous aide à dresser une liste des indispensables à inclure dans votre valise.

Offerte sur iOS