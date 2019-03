BLANCHET, Gérard



À Montréal, le 24 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gérard Blanchet, époux de Mme Monique Comtois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéfan (Nathalie), Sophie (Guy), ses petits-enfants Marie-France, Jérémie, Andréanne, Maude et Charles-Hugo et leurs conjoint(e)s, son frère Denis et sa soeur Chantal, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:MONTRÉAL, QC H1W 1P2514-527-4126 www.tsansregret.comle vendredi 29 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 30 mars dès 9h.Les funérailles seront célébrées, en sa mémoire, samedi à 11h en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge.