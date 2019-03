Voici LA raison qui explique pourquoi rien ne va dans votre vie dernièrement

Aviez-vous peut-être remarqué que durant les dernières semaines rien n’allait comme vous le vouliez? Eh bien, la raison est simple : c'est parce que Mercure était en rétrograde!

Ce phénomène arrive tous les 88 jours, donc environ 3 fois par an. La planète Mercure ralentit, s’arrête un moment, puis recommence sa trajectoire, mais dans le sens inverse.

C’est tout à fait normal d'un point de vue astronomique, mais ceux qui aiment l’astrologie vont remarquer que cela peut avoir un impact sur leur humeur.

Cette dernière rétrograde affectait plus spécifiquement les gens du signe Poissons.

Elle a débuté le 5 mars, mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela se termine aujourd’hui, donc le 28 mars. Enfin!

Voici donc 10 choses qui vous sont arrivées en mars qui étaient (probablement) causées par Mercure en rétrograde:

1. Vous vous êtes chicané avec tout le monde

Que ce soit avec votre copain ou copine, vos amies, vos parents ou vos collègues au travail, la rétrograde affecte la communication.

Ce n’est donc pas le moment de tenter de régler de graves problèmes, parce que ça risque de sortir tout croche!

2. Vous avez brisé votre tasse favorite

Ou quelque chose d’autre qui vous est précieux! C’est une période durant laquelle on est généralement plus maladroits.

Une tasse est si vite échappée!

3. Vous ne cessiez de vous réveiller en retard

Le sommeil est affecté quand Mercure change de direction.

Quand on dort mal, on a plus tendance à ignorer notre alarme, mais tout revient à la normale dès ce soir!

4. Le métro était en panne chaque fois que vous étiez pressés

La rétrograde affecte tout ce qui touche aux machines et à la technologie.

En plus, elle a un effet sur la chance et les retards, alors le métro est une victime facile!

5. Vous doutiez de tout

Mercure est la planète qui gouverne notre intellect: quand elle fait marche arrière, nos pensées aussi!

On se met donc à douter de choses qui nous auraient paru évidentes à un autre moment.

6. Votre confiance en vous n’était pas au top

La communication et l’intellect sont affectés, alors on peut mal interpréter des commentaires des autres, ou carrément nos propres pensées!

Il ne faut pas s’en faire, on est tout aussi fabulous qu’à l’habitude, c’est Mercure qui brouille les cartes.

7. Si vous avez acheté quelque chose, vous le regrettez peut-être

Que ce soit parce que vous aviez de la difficulté à communiquer avec un vendeur, ou à comprendre vos propres pensées, c’est très probable que vous vous retrouviez avec un manteau léopard qui ne va avec rien dans votre garde-robe.

On souhaite que vous pussiez toujours le rapporter au magasin!

8. Vous avez oublié des rendez-vous ou perdu des objets

On oublie tout durant la rétrograde et, en plus, on a tendance à perdre des objets précieux.

Ne vous inquiétez pas, votre carte Opus est dans les craques de votre divan et votre crayon préféré est tombé en dessous de votre bureau. Vous allez les retrouver.

9. Vos intuitions étaient fausses

Si vous avez un nouveau crush qui s’est créé pendant le mois de mars, ou encore si vous êtes fâchés contre votre partenaire de vie depuis quelques semaines, attendez à demain pour prendre une décision importante.

10. Votre cell, ordi ou télévision a fait défaut

On l’a dit, la technologie est à risque durant la rétrograde.

Donc si votre ordi a fait des siennes, ou la pile de votre téléphone était soudainement vide trop rapidement, ça va se régler!

La prochaine rétrograde aura lieu du 7 juillet au 1er août, et va avoir un effet plus intense sur les Lion au début, puis les Cancer à la fin.

Bonne chance à tous!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!