11 trucs pour arriver à se lever tôt le matin sans chialer ou être en retard

Les cernes s’accumulent et votre patience est mince? Peut-être que votre routine du matin n’est pas adéquate et vous rend à fleur de peau.

Être constamment en retard ou pressé le matin, ça ne permet pas de démarrer votre journée du bon pied. Heureusement, il existe des trucs pour rendre les matins beaucoup moins pénibles et qui sait, même agréables?

Voici donc 11 trucs pour arriver à se lever le matin sans chialer ou être en retard

1. Mettre son cadran à la même heure tous les jours

Les experts s’entendent pour dire que le corps s’habitue à se lever à une certaine heure, quand celle-ci est la même tous les jours, ce qui inclut également le week-end. Se lever à 6 h la semaine et à 10 h la fin de semaine n’aide pas du tout le corps à créer une routine. En plus, les week-ends paraissent plus longs quand on se lève tôt, alors pourquoi ne pas essayer de devenir un oiseau matinal ?

2. Éteindre son téléphone une heure avant de dormir le soir

On ne peut souvent pas se l’empêcher, mais utiliser son téléphone et dormir près de celui-ci, est vraiment néfaste pour le cycle du sommeil. La lumière bleue des écrans d’ordinateurs et de téléphones empêche le corps de bien s’endormir. Troquez Instagram pour un bain, un bon livre ou une séance de méditation. Votre nuit de sommeil vous en remerciera.

3. Prendre le temps de faire une chose qui fait du bien le matin

Que ce soit de prendre le temps de boire son café en silence, d’écouter les nouvelles ou de rester longtemps sous la douche, votre journée commencera du bon pied et dans la joie si vous faites quelque chose que vous aimez et qui vous fait sentir bien.

4. Mettre son cadran loin de son lit

Le bon vieux truc qui marche assurément : mettre son cadran si loin que vous devez vous lever pour l’éteindre. Oui, vous vous détestez la marche pour aller l’éteindre, mais vous êtes ensuite prête à commencer votre journée sans perdre votre temps dans votre lit.

5. Sortir de sa chambre le plus rapidement possible

On a tous tendance en se levant à s’asseoir sur son lit, regarder son téléphone et à perdre notre précieux temps dans notre chambre. Ce qu’il faut faire, c’est quitter rapidement celle-ci, quitte à regarder son téléphone dans une autre pièce. La raison est simple : la chambre est un lieu de repos et de confort et d’y rester donne juste envie d’aller se recoucher.

6. Boire de l’eau en se levant

Avant de se coucher, remplissez-vous un verre ou une bouteille d’eau. Si l’envie vous prend de boire de l’eau dans la nuit, vous l’aurez à vos côtés et vous n’aurez pas à vous lever et ainsi perturber votre sommeil. Le matin, buvez votre verre d’eau immédiatement en vous levant.

Non seulement cela vous permet de vous réhydrater, mais cela vous donne également de l'énergie en stimulant votre métabolisme pour débuter votre journée.

7. Prendre le temps de s’étirer

Pas besoin d’être une grande adepte de yoga pour suivre ce conseil. Quelques étirements bien simples apportent beaucoup de bénéfices : cela stimule la circulation du sang dans votre corps fatigué et active votre esprit pour vous donner un petit boost d’énergie.

8. Sortir à l’extérieur le temps d’une bouffée d’air

C’est certain qu’en plein hiver, à -50 et dans le noir, c’est moins intéressant. Par contre, lors d’une journée ensoleillée, prendre un peu de soleil permettra à votre corps de comprendre qu’il est temps de se lever. Aussi, respirer une bonne bouffée d’air frais vous permettra de vous sentir bien dès les premières minutes de votre matin.

9. Résister à l’envie de snoozer

Certaines personnes mettent leur cadran plus tôt que l’heure du lever pour pouvoir «snoozer». C’est une mauvaise habitude. Il est conseillé de mettre le cadran à la vraie heure où vous souhaitez vous lever. Vous aurez plus longtemps de meilleurs sommeils. D’ailleurs, «snoozer» permet au corps de rester dans un état de sommeil léger, qui rend le lever plus difficile. En gros, on arrête ça tout de suite, la gang !

10. Prendre l’habitude de se faire un bon déjeuner

Se créer une bonne routine est vraiment la clé d’un matin réussi. Si tous les matins, vous savez qu’un bon déjeuner vous attend, il sera moins difficile de sortir de votre lit.

11. Aller dormir plus tôt le soir

Cela peut sembler niaiseux et évident, mais cela reste une des meilleures solutions pour se réveiller le lendemain. Si vous vous couchez tard le soir, il est évident que vous aurez de la difficulté le matin. Tout comme l’heure du réveil, trouvez-vous une heure de coucher habituelle qui satisfait vos besoins.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!