RIOUX, Alexis



À Laval, le 26 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Alexis Rioux, époux de Mme Aline Joly.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Jean-Marie, sa soeur Anne-Marie, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Rita (Fernand Desormeaux), Jeannine (André Giroux), Agathe (Jean-Guy Locas), Micheline Vallières-Joly (Gaston Joly), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019 de 13h30 à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars à 11h à l'église St-Martin, 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval.