L’industrie de la mode est un milieu compétitif, qui cherche constamment à se renouveler. Des marques ont trouvé un bon moyen de faire parler d’eux : s’associer avec des célébrités! Dans certains cas, c’est la mode elle-même qui a injecté un nouveau souffle à la carrière de ces stars. Voici 8 associations gagnantes entre mode et célébrités.

1. EV1 d’Ellen DeGeneres pour Wal-Mart

L’animatrice Ellen DeGeneres collabore depuis quelque temps avec Wal-Mart pour offrir une ligne abordable, mais surtout inclusive. Le jeu de mots de la ligne est d’ailleurs intéressant. EV1 pour everyone qui signifie « tout le monde ». La ligne offre des tailles allant de très petit à 3XL.

2. Victoria Beckham

Victoria Beckham, l’ancienne Spice Girl est maintenant considérée comme une designer à part entière ! Aujourd’hui, sa marque éponyme est acclamée autant par le public que les critiques du monde de la mode. En 5 ans, son chiffre d’affaires est passé de un million de livres à 30 millions.

3. Kanye West, de Nike à Adidas

Saviez-vous qu’en 2014, les Nike Air Yeezy II « Red October » lancé par Kanye West en partenariat avec Nike se sont écoulées au bout de 11 minutes seulement. Il crée maintenant des collections inédites avec Adidas, baptisées Yeezy.

4. Rihanna et ses nombreuses collaborations

En 2013, Rihanna a développé une collection pour River Island. Elle est passée à la vitesse supérieure en lançant sa propre marque, Fenty, une gamme de maquillage en vente chez Sephora. Un mois seulement après son lancement, la marque valait désormais 72 millions de dollars!

5. Cardie B Collection x Fashion Nova

La rappeuse Cardy B a débuté une association avec Fashion Nova, une collection jeune et à petits prix pour les fans désirant adopter son style éclaté. Lancée le 16 octobre 2018, la collection s’est vendue en trois heures! La vente a rapporté 10,8 millions de dollars.

6. L’ORIGINALE Jessica Simpson

Quand Jessica Simpson, actrice et star de la chanson country dans les années 90, s’est lancée dans la mode, son succès a été instantané. La ligne a commencé en n’offrant que des chaussures. Aujourd’hui elle s’est diversifiée et présente 31 produits différents maintenant dont des vêtements dans toutes les tailles. On parle ici d’un véritable empire qui a atteint le milliard de dollars en vente annuelle.

7. SJP by Sarah Jessica Parker

L’actrice Sarah Jessica Parker possède maintenant 6 boutiques à travers le monde. Sa passion? La chaussure. Si vous passez à la boutique de Manhattan, vous risquez même de la croiser.

8. Katy Perry Collections

Katy Perry propose elle aussi des souliers de tous les styles pour femmes et enfants. Des modèles aux couleurs vives et originales, confortables et à bon prix.