LESPÉRANCE, Nicole

née Piché



De Repentigny, le 25 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Nicole Piché, épouse de M. François Lespérance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène Lespérance (Éric Coiteux), Yves Lespérance (Pascale Charland), Alain Lespérance (Dominique Beaucaire) et Stéphane Lespérance (Caroline Croteau), ses petits-enfants: Vincent, Delphine, Anne-Sophie, Karine, Maxime, Étienne, Gabriel, Félix-Antoine et Olivier, ses arrière-petits-enfants: Mathis et Amélya, son frère et sa soeur: Pierre Piché (Parise) et Thérèse Beauchemin (Guy).La famille vous accueillera le dimanche 31 mars 2019 de 14h à 17h30, suivi d'une cérémonie à 17h30, au