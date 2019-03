SAUVAGEAU, Aimé



À Lachine, le 26 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Aimé Sauvageau, époux de feu Mme Jacqueline Dion.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Guy), Francine (Réal), Claude (Denise) et Lise (Luc), sa soeur Paulette Sauvageau, ses onze petits-enfants et ses vingt arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 31 mars de 14h à 16h à la2125, NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511Les funérailles suivront à la chapelle de la résidence à 16h.