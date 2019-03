Agenda du week-end

Au Marché Salada

Photo courtoisie, Marché Salada

Jusqu’au 27 avril, chaque vendredi et samedi, de 20 h à 23 h, le Marché Salada (5430, Côte-de-Liesse) nous propose un marché de street food (à l’intérieur), des kiosques, un bar Tiki, des artisans et des Dj’s.

Tarif : 5 $.

Kent Monkman au musée McCord

Photo courtoisie, Musée McCord

Jusqu’au 5 mai, le musée McCord présente l’exposition Honte et Préjugés : une histoire de résilience de l’artiste d’origine crie Kent Monkman, qui propose une relecture de l’histoire du Canada à travers les yeux des Premières Nations.

Tarifs divers : 13 à 20 $. musee-mccord.qc.ca

L’Impact de Montréal

Samedi, de 10 h à 14 h, les partisans de l’Impact de Montréal pourront se rendre aux Galeries d’Anjou pour échanger leur ancien maillot officiel contre le nouveau maillot de la saison 2019, dévoilé tout récemment. Ce sont 250 maillots qui seront disponibles pour échange sous le principe du premier arrivé, premier servi. Une deuxième date d’échange est prévue le 13 avril prochain à l’occasion du match d’ouverture au Stade Saputo où 250 autres maillots pourront être échangés.

Cadres|Frames de Daniel Iregui

Photo courtoisie, Maxime Brouille

Jusqu’au 14 avril, à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, on peut voir cette expérience d’immersion et d’interaction visuelle et sonore qui regroupe trois installations créées par l’artiste montréalais Daniel Iregui. L’exposition s’adresse à tous les publics et sait captiver les plus jeunes par la nouveauté des médiums.

Madame Gandhi

Photo courtoisie, Nolwen Cifuentes

La féministe, activiste et artiste, créatrice de musique électro de Los Angeles Madame Gandhi présente deux spectacles au Mai (3680, Jeanne-Mance), vendredi et samedi, portes à 20 h, performance à 21 h. Elle sera accompagnée d’un groupe de musiciennes d’ici.